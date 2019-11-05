В WADA сожалеют, что акт Родченкова не распространяется на НХЛ, НБА и другие профессиональные лиги США

Президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крейг Риди выразил сожаление, что принимаемый в США законопроект об уголовном наказании за допинг, названный именем Григория Родченкова, не распространяется на североамериканские профессиональные лиги.

«Насколько мне известно, этот акт не распространяется на профессиональные лиги в США. Это объясняется тем, что они не следуют кодексу WADA. Это прискорбно, меня это не радует», — приводит слова Риди ТАСС.

Впервые так называемый акт Родченкова был подан на рассмотрение в конгресс США в декабре 2018 года, но так и не был утверждён даже на уровне профильных комитетов. В конце января законопроект был внесён на рассмотрение повторно, поскольку с начала года к работе приступили палата представителей и сенат нового созыва.

Антидопинговому кодексу WADA не следуют Национальная хоккейная лига (НХЛ), Национальная баскетбольная ассоциация (НБА), профессиональные лиги по бейсболу (MLB), американскому футболу (NFL).

Ранее Риди выразил уверенность, что решение по участию россиян в ОИ-2020 будет принято заблаговременно.