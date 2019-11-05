Глава WADA уверен, что решение по участию россиян в ОИ-2020 будет принято заблаговременно

Президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крейг Риди заявил, что решение об участии российских спортсменов в летних Олимпийских играх 2020 года в Токио будет принято заблаговременно.

«Думаю, сейчас мы гораздо лучше определяем такие проблемы. У нас 11 сотрудников в нашем разведывательном отделе, у нас более совершенная структура принятия решений о соответствии. Мы проводим аудит национальных антидопинговых организаций, мы проводим аудит международных федераций. В этом вопросе мы сейчас разбираемся гораздо лучше, чем раньше. Поэтому, покидая пост президента, я уверен, что повторение такой ситуации перед Играми в Токио маловероятно», — приводит слова Риди ТАСС.

23 сентября WADA инициировало ускоренное рассмотрение вопроса о несоответствии РУСАДА из-за выявления расхождений между LIMS и данными московской лаборатории.

WADA дало РУСАДА и Министерству спорта России три недели с 17 сентября, чтобы представить объяснения по поводу найденных несоответствий и ответить на ряд вопросов. 8 октября Минспорт предоставил WADA объяснения.

Ранее сообщалось, что в РУСАДА назвали дату встречи представителей Минспорта и WADA.