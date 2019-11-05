В РУСАДА назвали дату встречи представителей Минспорта и WADA

Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая сообщила, когда состоится встреча представителей Министерства спорта России и Всемирного антидопингового агентства (WADA) по вопросу несоответствия данных московской антидопинговой лаборатории.

По словам Пахноцкой, которые передаёт ТАСС, встреча экспертов WADA и Минспорта запланирована на 17 ноября.

23 сентября WADA инициировало ускоренное рассмотрение вопроса о несоответствии РУСАДА из-за выявления расхождений между LIMS и данными московской лаборатории.

WADA дало РУСАДА и Министерству спорта России три недели с 17 сентября, чтобы представить объяснения по поводу найденных несоответствий и ответить на ряд вопросов. 8 октября Минспорт предоставил WADA объяснения.