Стало известно имя временно исполняющего обязанности президента ВФЛА

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Глава Федерации лёгкой атлетики Санкт-Петербурга Юлия Тарасенко назначена временно исполняющим обязанности президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).
Стало известно имя временно исполняющего обязанности президента ВФЛА
  • РИА Новости

«Большинством голосов меня избрали и.о. президента федерации», — цитирует Тарасенко РИА Новости.

22 ноября стало известно, что Дмитрий Шляхтин был временно отстранён от должности президента ВФЛА в связи с расследованием допингового дела прыгуна в высоту Данила Лысенко.

23 ноября Шляхтин подал заявление об отставке с поста главы ВФЛА.

Ранее глава рабочей группы Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) Руне Андерсен заявил, что ВФЛА грозит полное исключение.

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