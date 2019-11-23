Стало известно имя временно исполняющего обязанности президента ВФЛА
- РИА Новости
«Большинством голосов меня избрали и.о. президента федерации», — цитирует Тарасенко РИА Новости.
22 ноября стало известно, что Дмитрий Шляхтин был временно отстранён от должности президента ВФЛА в связи с расследованием допингового дела прыгуна в высоту Данила Лысенко.
23 ноября Шляхтин подал заявление об отставке с поста главы ВФЛА.
Ранее глава рабочей группы Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) Руне Андерсен заявил, что ВФЛА грозит полное исключение.