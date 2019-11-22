Андерсен: ВФЛА грозит полное исключение из World Athletics

Глава рабочей группы Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) Руне Андресен сообщил, что Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) грозит полное исключение из организации.

«Совет наделил рабочую группу мандатом сформировать рекомендацию относительно санкций, который совет должен принять в отношении ВФЛА за нарушение антидопинговых правил и относительно того, должен ли будет конгресс рассмотреть вопрос исключения ВФЛА из World Athletics», — приводит слова Андерсена ТАСС.

Членство ВФЛА в Международной ассоциации легкоатлетических федераций было приостановлено в ноябре 2015 года, и с тех пор отстранение продлевалось 12 раз.

22 ноября стало известно, что Дмитрий Шляхтин был временно отстранён от должности президента ВФЛА в связи с расследованием допингового дела прыгуна в высоту Данила Лысенко.

Ранее сообщалось, что World Athletics приостановила процесс восстановления ВФЛА, и выдачу российским спортсменам нейтрального статуса.