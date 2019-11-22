Андерсен: ВФЛА грозит полное исключение из World Athletics
- РИА Новости
«Совет наделил рабочую группу мандатом сформировать рекомендацию относительно санкций, который совет должен принять в отношении ВФЛА за нарушение антидопинговых правил и относительно того, должен ли будет конгресс рассмотреть вопрос исключения ВФЛА из World Athletics», — приводит слова Андерсена ТАСС.
Членство ВФЛА в Международной ассоциации легкоатлетических федераций было приостановлено в ноябре 2015 года, и с тех пор отстранение продлевалось 12 раз.
22 ноября стало известно, что Дмитрий Шляхтин был временно отстранён от должности президента ВФЛА в связи с расследованием допингового дела прыгуна в высоту Данила Лысенко.
Ранее сообщалось, что World Athletics приостановила процесс восстановления ВФЛА, и выдачу российским спортсменам нейтрального статуса.