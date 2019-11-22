World Athletics приостановила процесс восстановления ВФЛА

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Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) приостановила процесс восстановления членства Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) в организации.
World Athletics приостановила процесс восстановления ВФЛА
  • © Michael Hundt / Matthias Koch
  • globallookpress.com

По словам главы рабочей группы World Athletics Руне Андерсена, которые передаёт ТАСС, такое решение было принято по рекомендации совета Международной ассоциации легкоатлетических федераций после публикации независимого легкоатлетического дисциплинарного органа Athletics Integrity Unit (AIU), выдвинувшего обвинения против официальных лиц ВФЛА.

Членство ВФЛА в Международной ассоциации легкоатлетических федераций было приостановлено в ноябре 2015 года, и с тех пор отстранение продлевалось 12 раз.

22 ноября стало известно, что Дмитрий Шляхтин был временно отстранён от должности президента ВФЛА в связи с расследованием допингового дела прыгуна в высоту Данила Лысенко.

Ранее сообщалось, что Маргарита Пахноцкая высказалась о возможном исключении ВФЛА из World Athletics.

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