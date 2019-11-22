Пахноцкая высказалась о возможном исключении ВФЛА из World Athletics

Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая ответила на вопрос о возможности исключения Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) из Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics).

«Теоретически ВФЛА могут исключить, а практически нужно подождать ближайший совет, осталось недолго. В случае исключения или невосстановления думаю, будет определена какая-то рабочая группа нового формата, эксперты. Наверняка будет сформирована очередная дорожная карта, где будут прописаны все моменты, включая то, какие люди могут заниматься управлением федерации, хотя это вызывает уже иронию», — приводит слова Пахноцкой News.ru.

Она отметила, что расследование велось больше года и на любом этапе у сотрудников ВФЛА, президента и всех, кто был также отстранён, была возможность проанализировать ситуацию и принять какие-то другие решения, соответствующие делу.

«Наверное, они посчитали нужным этого не делать. Результат теперь такой. Возможно, это натолкнёт на понимание, что необходимы кардинальные реформы в менеджменте конкретно этой федерации и, может быть, более широком контексте», — добавила замгендиректора РУСАДА.

22 ноября стало известно, что Дмитрий Шляхтин был временно отстранён от должности президента ВФЛА в связи с расследованием допингового дела прыгуна в высоту Данила Лысенко.

23 сентября World Athletics в 12-й раз приняла решение продлить отстранение ВФЛА, которое продолжается с ноября 2015 года.

Ранее сообщалось, что Минспорт 27 ноября рассмотрит вопрос аккредитации ВФЛА.