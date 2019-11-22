Минспорт 27 ноября рассмотрит вопрос аккредитации ВФЛА
- РИА Новости
«Я собрал сегодня совещание в связи с чрезвычайной ситуацией в ВФЛА. Приняли решение в среду провести заседание комиссии по аккредитации Министерства спорта, где будет рассмотрена дальнейшая судьба федерации», — заявил Колобков.
Он отметил, что важно, чтобы сложившаяся ситуация не отразилась не тренировочном и соревновательном процессе атлетов.
Шляхтин был временно отстранён от занимаемой должности в связи с расследованием допингового дела прыгуна в высоту Данила Лысенко.
Ранее стали известны имена кандидатов на пост исполняющего обязанности президента ВФЛА.