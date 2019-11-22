Стали известны имена кандидатов на пост и. о. президента ВФЛА

Пресс-атташе Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Наталья Юхарева сообщила имена кандидатов на пост исполняющего обязанности президента организации.

По словам Юхаревой, которые передаёт ТАСС, на должность претендуют главный тренер сборной России Юрий Борзаковский, спортивный директор ВФЛА Юлия Тарасенко и Марина Купцова.

Все трое кандидатов являются вице-президентами ВФЛА.

Юхарева отметила, что исполняющий обязанности президента будет выбран президиумом ВФЛА 23 ноября.

Действующий глава ВФЛА Дмитрий Шляхтин был временно отстранён от занимаемой должности в связи с расследованием допингового дела прыгуна в высоту Данила Лысенко.

Ранее сообщалось, что Мария Ласицкене в очередной раз призвала Шляхтина уйти в отставку.