Стали известны имена кандидатов на пост и. о. президента ВФЛА

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Пресс-атташе Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Наталья Юхарева сообщила имена кандидатов на пост исполняющего обязанности президента организации.
Стали известны имена кандидатов на пост и. о. президента ВФЛА
  • РИА Новости

По словам Юхаревой, которые передаёт ТАСС, на должность претендуют главный тренер сборной России Юрий Борзаковский, спортивный директор ВФЛА Юлия Тарасенко и Марина Купцова.

Все трое кандидатов являются вице-президентами ВФЛА.

Юхарева отметила, что исполняющий обязанности президента будет выбран президиумом ВФЛА 23 ноября.

Действующий глава ВФЛА Дмитрий Шляхтин был временно отстранён от занимаемой должности в связи с расследованием допингового дела прыгуна в высоту Данила Лысенко.

Ранее сообщалось, что Мария Ласицкене в очередной раз призвала Шляхтина уйти в отставку.

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