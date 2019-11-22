Стали известны имена кандидатов на пост и. о. президента ВФЛА
- РИА Новости
По словам Юхаревой, которые передаёт ТАСС, на должность претендуют главный тренер сборной России Юрий Борзаковский, спортивный директор ВФЛА Юлия Тарасенко и Марина Купцова.
Все трое кандидатов являются вице-президентами ВФЛА.
Юхарева отметила, что исполняющий обязанности президента будет выбран президиумом ВФЛА 23 ноября.
Действующий глава ВФЛА Дмитрий Шляхтин был временно отстранён от занимаемой должности в связи с расследованием допингового дела прыгуна в высоту Данила Лысенко.
Ранее сообщалось, что Мария Ласицкене в очередной раз призвала Шляхтина уйти в отставку.