Ласицкене в очередной раз призвала главу ВФЛА Шляхтина уйти в отставку

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Трёхкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене в обращении к министру спорта России Павлу Колобкову и главе Олимпийского комитета России (ОКР) Станиславу Позднякову заявила, что президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин и его команда должны незамедлительно покинуть свои посты и никогда не возвращаться.
Ласицкене в очередной раз призвала главу ВФЛА Шляхтина уйти в отставку
  • РИА Новости

«Новая команда, задача которой была вывести нас из допингового кошмара, оказалась ничем не лучше старой. А в чем-то даже хуже. Шляхтин и его команда должны незамедлительно покинуть занимаемые посты и больше никогда не возвращаться. И я буду добиваться этого. С вашей поддержкой или без», — написала Ласицкене в своём Instagram.

Напомним, что 21 ноября Шляхтин был временно отстранён от должности главы ВФЛА из-за подозрений Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) российской организации в подделке документов о причинах пропуска допинг-тестов прыгуном в высоту Данилом Лысенко.

Ранее Шляхтин рассказал, когда будет назван исполняющий обязанности главы ВФЛА.

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