Ласицкене в очередной раз призвала главу ВФЛА Шляхтина уйти в отставку
- РИА Новости
«Новая команда, задача которой была вывести нас из допингового кошмара, оказалась ничем не лучше старой. А в чем-то даже хуже. Шляхтин и его команда должны незамедлительно покинуть занимаемые посты и больше никогда не возвращаться. И я буду добиваться этого. С вашей поддержкой или без», — написала Ласицкене в своём Instagram.
Напомним, что 21 ноября Шляхтин был временно отстранён от должности главы ВФЛА из-за подозрений Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) российской организации в подделке документов о причинах пропуска допинг-тестов прыгуном в высоту Данилом Лысенко.
Ранее Шляхтин рассказал, когда будет назван исполняющий обязанности главы ВФЛА.