Шляхтин рассказал, когда будет назван исполняющий обязанности главы ВФЛА

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Президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин заявил, что в ближайшее время будет созван президиум организации, который ответит на все вопросы о его отстранении и определится с исполняющим обязанности главы структуры.
Шляхтин рассказал, когда будет назван исполняющий обязанности главы ВФЛА
  • РИА Новости

«Только сегодня были получены документы, в настоящий момент юристы изучают обстоятельства дел и предъявленных обвинений. Речь идёт о временном отстранении. Расследование по данному делу ещё продолжается, его детали конфиденциальны. До 12 декабря ВФЛА и все те, кто проходит по этому делу, должны дать объяснение в AIU. Уведомления и ВФЛА, и сотрудники получили. Это по 50 страниц текста в каждом отдельном случае. После детальной оценки ситуации, юридических консультаций и полного понимания обстоятельств я смогу дать комментарии относительно наших дальнейших шагов. В ближайшее время будет созван президиум ВФЛА. Тогда же и будут озвучены ответы на все вопросы, касающиеся моей отставки, а также исполняющего обязанности президента организации», — цитирует главу ВФЛА официальный сайт организации.

Шляхтин отстранён ввиду подозрений Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) на причастность ВФЛА к подделке документов о причинах пропуска допинг-тестов прыгуном в высоту Данилом Лысенко.

Ранее сообщалось, что президент ВФЛА Шляхтин временно отстранён в связи с делом Лысенко.

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