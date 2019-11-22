Выдача нейтрального статуса российским легкоатлетам приостановлена

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) приостановила процедуру выдачи российским спортсменам разрешения на выступления на международных соревнованиях в статусе нейтральных атлетов.

По словам главы рабочей группы World Athletics Руне Андерсена, которые передаёт ТАСС, совет организации поручил пересмотреть процедуру выдачи нейтрального статуса, который совет начал использовать начиная с июня 2016 года.

Он отметил, что на период пересмотра процедуры все поступившие заявки рассматриваться не будут и приём новых будет приостановлен.

Членство ВФЛА в Международной ассоциации легкоатлетических федераций было приостановлено в ноябре 2015 года, и с тех пор отстранение продлевалось 12 раз.

22 ноября стало известно, что Дмитрий Шляхтин был временно отстранён от должности президента ВФЛА в связи с расследованием допингового дела прыгуна в высоту Данила Лысенко.

Ранее сообщалось, что World Athletics приостановила процесс восстановления ВФЛА.