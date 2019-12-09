Четыре года без международных соревнований: WADA лишило Россию чемпионатов мира и Олимпийских игр

Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял рекомендацию комитета по соответствию лишить Россию на четыре года права участвовать в крупных спортивных международных соревнованиях. В их число входят Олимпийские игры и чемпионаты мира. Решение вступит в силу через 21 день или после рассмотрения апелляции в CAS. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Reuters

© Agencja Gazeta/Grzegorz Celejewski