Четыре года без международных соревнований: WADA лишило Россию чемпионатов мира и Олимпийских игр
- Reuters
- © Agencja Gazeta/Grzegorz Celejewski
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09 декабря 2019
Решение прокомментировал представитель пресс-службы WADA Джеймс Фицджеральд.
«Когда в сентябре 2018 года РУСАДА вернули статус соответствия, было поставлено жёсткое условие, что российской стороной будут предоставлены точные копии данных московской лаборатории, чтобы мы могли установить, какие спортсмены нарушали правила, а кто оставался чист. Это должны были быть аутентичные копии. Это было жёсткое условие. Теперь мы видим, что этого не случилось», — заявил Фицджеральд.
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На данный момент непонятно, что ждёт сборную Россию по футболу во время отбора на чемпионат мира 2020 года.
«Уже сложно в этой ситуации что-то предсказать. Но мы в любом случае будем бороться и отстаивать. Самое главное, чтобы у спортсменов не происходило психологического надлома. Будем верить в то, что справедливость восторжествует», — заключил Кривоносов в беседе с RT.
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Заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Сергей Кривоносов выразил недоумение по поводу сложившейся ситуации.
«Сейчас получается так, что диалог был, но он превращается в какую-то систему. С моей точки зрения, данное решение необоснованное, нет никаких доказательств. Это создаёт внутри общества определённое психологическое восприятие, оказывает давление на спортсменов. Считаю, что вопрос необходимо поднимать на более высоком уровне олимпийского движения», — сказал Кривоносов.
Он подчеркнул, что коллективная ответственность в данном случае неприемлема.
«Олимпийское движение создавалось, для того чтобы объединять людей. Сейчас же из-за наказания невиновных спортсменов, дискредитируется сама его идея», — добавил депутат.
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Российские эксперты заявляют о необходимости бороться за права спорстменов на самом высоком уровне.
«Отстаивать права российских спортсменов должны уже не федерации, а РУСАДА, наблюдательный совет агентства и ОКР», — заявила президент Федерации лыжного спорта России (ФЛСР) Елена Вяльбе.
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Помимо России, подать апелляцию на решение WADA могут МОК, Международный паралимпийский комитет (МПК) и международные спортивные федерации. Они также получили 21 день на ознакомление с делом.
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Депутат Госдумы РФ Игорь Лебедев назвал решение WADA серьёзным ударом по российскому спорту.
«На мой взгляд, необходима жёсткая реакция со стороны власти нашей страны — и прежде всего со стороны президента. Поскольку именно в его полномочиях на сегодняшний день — навести порядок в этой области в России», — приводит слова Лебедева РИА Новости.
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Олимпийская чемпионка Светлана Журова сообщила, что Россия в любом случае намерена подать апелляцию в CAS.
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Решение WADA вступит в силу через 21 день или после рассмотрения апелляции в CAS.
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Также исполком WADA ввёл четырёхлетний запрет на посещение международных спортивных мероприятий российскими госслужащими и руководством ОКР и Паралимпийского комитета России (ПКР).
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Сообщается, что голосование носило открытый характер. Важно, что WADA не имеет претензий к Олимпийскому комитету России (ОКР), в связи с чем чистые спортсмены будут допущены до участия в соревнованиях под нейтральным флагом.
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