В WADA назвали условие участия России в ЧМ-2022 в случае отбора

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Сборная России в случае попадания в финальную часть чемпионата мира 2022 года по футболу в Катаре выступит в нейтральном статусе. Об этом в ходе пресс-конференции заявил глава комитета по соответствию WADA Джонатан Тейлор.
В WADA назвали условие участия России в ЧМ-2022 в случае отбора
  • РИА Новости

«Я не знаю, пройдут ли они на этот чемпионат. Если они пройдут отборочный этап, команда, представляющая Россию, не может участвовать, но они могут подать заявку на нейтральной основе, а не как представители России», — сказал Тейлор.

По его словам, затем «уже будет выработано решение», как команда сможет участвовать.

«Но условие — без российского флага, без представителей России», — добавил он.

Ранее WADA приняло решение отстранить Россию от участия в крупных международных соревнованиях.

Ситуацию прокомментировал российский премьер-министр Дмитрий Медведев.

Как заявили в Государственной думе, Россия обратится в Спортивный арбитражный суд в Лозанне для обжалования решения WADA.

RT ведёт прямую трансляцию.

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