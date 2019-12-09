В WADA назвали условие участия России в ЧМ-2022 в случае отбора
- РИА Новости
«Я не знаю, пройдут ли они на этот чемпионат. Если они пройдут отборочный этап, команда, представляющая Россию, не может участвовать, но они могут подать заявку на нейтральной основе, а не как представители России», — сказал Тейлор.
По его словам, затем «уже будет выработано решение», как команда сможет участвовать.
«Но условие — без российского флага, без представителей России», — добавил он.
Ранее WADA приняло решение отстранить Россию от участия в крупных международных соревнованиях.
Ситуацию прокомментировал российский премьер-министр Дмитрий Медведев.
Как заявили в Государственной думе, Россия обратится в Спортивный арбитражный суд в Лозанне для обжалования решения WADA.