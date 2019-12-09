В WADA назвали условие участия России в ЧМ-2022 в случае отбора

Сборная России в случае попадания в финальную часть чемпионата мира 2022 года по футболу в Катаре выступит в нейтральном статусе. Об этом в ходе пресс-конференции заявил глава комитета по соответствию WADA Джонатан Тейлор.

«Я не знаю, пройдут ли они на этот чемпионат. Если они пройдут отборочный этап, команда, представляющая Россию, не может участвовать, но они могут подать заявку на нейтральной основе, а не как представители России», — сказал Тейлор.

По его словам, затем «уже будет выработано решение», как команда сможет участвовать.

«Но условие — без российского флага, без представителей России», — добавил он.

Ранее WADA приняло решение отстранить Россию от участия в крупных международных соревнованиях.

Ситуацию прокомментировал российский премьер-министр Дмитрий Медведев.

Как заявили в Государственной думе, Россия обратится в Спортивный арбитражный суд в Лозанне для обжалования решения WADA.

RT ведёт прямую трансляцию.