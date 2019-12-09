Медведев прокомментировал решение WADA

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев прокомментировал решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить Россию от участия в крупных международных соревнованиях за махинации с данными московской лаборатории.

«Думаю, что те организации, которые отвечают за это, я имею в виду российские организации, в чью компетенцию входят эти все вопросы, они должны будут продумать вопросы о том, чтобы такого рода решение было обжаловано», — цитирует его ТАСС.

Вместе с этим он выразил мнение, что данное решение является частью продолжающейся антироссийской истерии, которая «приобрела уже хроническую форму».

Соответствующее заявление он сделал на встрече с вице-премьерами.

Ранее исполком WADA принял решение отстранить Россию от участия в крупных международных соревнованиях за махинации с данными московской лаборатории.

В Госдуме назвали решение WADA сильным ударом по спорту в России.