Медведев прокомментировал решение WADA

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Российский премьер-министр Дмитрий Медведев прокомментировал решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить Россию от участия в крупных международных соревнованиях за махинации с данными московской лаборатории.
Медведев прокомментировал решение WADA
  • РИА Новости

«Думаю, что те организации, которые отвечают за это, я имею в виду российские организации, в чью компетенцию входят эти все вопросы, они должны будут продумать вопросы о том, чтобы такого рода решение было обжаловано», — цитирует его ТАСС.

Вместе с этим он выразил мнение, что данное решение является частью продолжающейся антироссийской истерии, которая «приобрела уже хроническую форму».

Соответствующее заявление он сделал на встрече с вице-премьерами.

Ранее исполком WADA принял решение отстранить Россию от участия в крупных международных соревнованиях за махинации с данными московской лаборатории.

В Госдуме назвали решение WADA сильным ударом по спорту в России.

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