В Госдуме назвали необоснованным решение WADA в отношении России

Заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Сергей Кривоносов прокомментировал RT решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить Россию от участия в крупных международных соревнованиях за махинации с данными московской лаборатории.

«Я считаю, что это очень неприятный удар. Этот непрекращающийся процесс всё идёт. В своё время мы выполнили все требования, предъявленные к нам как законодательно, так и по поводу кадровых вопросов. Но сейчас получается так, что диалог был, но он превращается в какую-то систему. С моей точки зрения, данное решение необоснованное, нет никаких доказательств. Это создаёт внутри общества определённое психологическое восприятие, оказывает давление на спортсменов. Считаю, что вопрос необходимо поднимать на более высоком уровне олимпийского движения. Коллективная ответственность в демократическом обществе неприемлема», — сказал депутат.

Кривоносов напомнил, что олимпийское движение создавалось для того, чтобы объединять людей, но из-за наказания невиновных спортсменов дискредитируется сама эта идея.

Ранее исполком WADA принял решение отстранить Россию от участия в крупных международных соревнованиях за махинации с данными московской лаборатории.