В Госдуме назвали решение WADA сильным ударом по спорту в России

Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев заявил, что решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) об отстранении России от участия в крупных международных соревнованиях является сильным ударом по российскому спорту.

«Это достаточно сильный удар по российскому спорту. На мой взгляд, необходима жёсткая реакция со стороны власти нашей страны и прежде всего со стороны президента, поскольку именно в его полномочиях на сегодняшний день навести порядок в этой области в России», — приводит РИА Новости его слова.

Ранее стало известно, что WADA приняло решение отстранить Россию от участия в крупных международных соревнованиях за махинации с данными московской лаборатории.

Кроме того, санкции также включают в себя запрет на проведение чемпионатов мира, Европы и Олимпийских игр на территории страны.

Позднее Ганус подтвердил вердикт исполкома WADA об отстранении России.