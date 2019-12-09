В Госдуме назвали решение WADA сильным ударом по спорту в России

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Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев заявил, что решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) об отстранении России от участия в крупных международных соревнованиях является сильным ударом по российскому спорту.
В Госдуме назвали решение WADA сильным ударом по спорту в России
  • РИА Новости

«Это достаточно сильный удар по российскому спорту. На мой взгляд, необходима жёсткая реакция со стороны власти нашей страны и прежде всего со стороны президента, поскольку именно в его полномочиях на сегодняшний день навести порядок в этой области в России», — приводит РИА Новости его слова.

Ранее стало известно, что WADA приняло решение отстранить Россию от участия в крупных международных соревнованиях за махинации с данными московской лаборатории.

Кроме того, санкции также включают в себя запрет на проведение чемпионатов мира, Европы и Олимпийских игр на территории страны.

Позднее Ганус подтвердил вердикт исполкома WADA об отстранении России.

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