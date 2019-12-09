Ганус считает, что работа РУСАДА соответствует требованиям WADA

Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус заявил, что, несмотря на отстранение, работа его ведомства соответствует требованиям Всемирного антидопингового агентства (WADA).

«Работа РУСАДА соответствует требованиям WADA. Существует документ, в котором сказано, что в WADA приняли решение не проводить мониторинг нашей деятельности и не осуществлять надзор. Мы работаем в интересах страны. Если вы считаете, что прятать допингёров — это национальные интересы, то давайте посмотрим на последствия. Взгляните на ситуацию в лёгкой атлетике», — заявил Ганус.

РУСАДА было лишено статуса соответствия ввиду санкций WADA против российского спорта.

Ранее Кремлёв назвал глупым решение WADA об отстранении России.