Ганус считает, что работа РУСАДА соответствует требованиям WADA

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Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус заявил, что, несмотря на отстранение, работа его ведомства соответствует требованиям Всемирного антидопингового агентства (WADA).
Ганус считает, что работа РУСАДА соответствует требованиям WADA
  • РИА Новости

«Работа РУСАДА соответствует требованиям WADA. Существует документ, в котором сказано, что в WADA приняли решение не проводить мониторинг нашей деятельности и не осуществлять надзор. Мы работаем в интересах страны. Если вы считаете, что прятать допингёров — это национальные интересы, то давайте посмотрим на последствия. Взгляните на ситуацию в лёгкой атлетике», — заявил Ганус.

РУСАДА было лишено статуса соответствия ввиду санкций WADA против российского спорта.

Ранее Кремлёв назвал глупым решение WADA об отстранении России.

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