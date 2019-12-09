Кремлёв назвал глупым решение WADA об отстранении России

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв прокомментировал решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить Россию на четыре года от крупных международных соревнований.

«Глупое решение, чудное. Слишком ангажированное, как будто они заранее всё знали, чтобы через несколько лет его озвучить — перед Олимпиадой. В прошлый раз это было перед зимней, на этот раз — перед летней. Но это больше посыл для нас, спортивных функционеров и руководителей федераций, потому что это говорит о том, что нет работы на международной арене. Страна нам доверила, а мы ведём слабую работу. Нужно, чтобы во всех исполкомах и комитетах были наши люди. Вот наших представителей нет в WADA — и всё, WADA проезжает по нам, как хочет. Нужно, чтобы мы входили в состав международных организаций, чтобы там не принимали подобные решения», — считает Кремлёв.

Также генсек Федерации бокса России добавил, что необходимо подавать апелляцию в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS).

«Конечно, надо подавать апелляцию в CAS. A если CAS не поддержит, то идти дальше. Нужно добиваться своего, нужно шум поднимать, нельзя молчать. WADA должно соблюдать Кодекс WADA, оно не имеет права исключать страну. Оно может исключить федерацию либо спортсмена, которые нарушили правила. Это, видимо, какая-то зависть к стране, потому что Россия — это великая держава и в спорте, и во всём. Что касается последствий этого решения, то я скажу о боксёрах. Ребята хотят, чтобы поднимался наш флаг и играл наш гимн. Иначе какой смысл ехать? Они лучше пойдут в профессиональный бокс, где будет и гимн, и флаг, и денег заработают, и ещё на весь мир будут популярны. Будем разговаривать, но пока боксёры не планируют ехать на Олимпиаду», — заявил Кремлёв.

Ранее сообщалось, что призёр Олимпиады-2012 готов ехать в Токио-2020 под нейтральным флагом.