Призёр Олимпиады-2012 готов ехать в Токио-2020 под нейтральным флагом

Серебряный призёр Олимпиады-2012 в дуэте с Ильёй Захаровым в прыжках в воду с трёхметрового трамплина Евгений Кузнецов может выступить на Играх в Токио-2020 под нейтральным флагом.

По словам личного тренера спортсмена Валентины Решетняк, её подопечный готовится к этим соревнованиям с сентября текущего года и очень хочет принять в них участие.

«Столько лет отдано виду спорта, столько потрачено здоровья. Мы уже с ним говорили на эту тему: если вдруг будет такое решение, то он согласен поехать под нейтральным флагом», — приводит слова наставника ТАСС.

По мнению Решетняк, решение о допуске к Олимпиаде будет приниматься по каждому спортсмену в индивидуальном порядке. Многолетний партнёр Кузнецова, олимпийский чемпион Лондона-2012 на трёхметровом трамплине в личном зачёте Кузнецов объявил о завершении карьеры ранее в декабре. Перед этим антидопинговая панель Международной федерации водных видов спорта (FINA) отстранила его на 18 месяцев за пропуск допинг-тестов.

В понедельник, 9 декабря, Всемирное антидопинговое агентство (WADA) назвало условие участия сборной России по футболу в чемпионате мира — 2022 в случае преодоления квалификации.