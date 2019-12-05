Чемпион ОИ в прыжках в воду Захаров объяснил, почему пропустил три допинг-теста

Олимпийский чемпион 2012 года в прыжках в воду Илья Захаров рассказал, по какой причине завершил карьеру и пропустил три теста на допинг.

«Считаю, что главной моей ошибкой было то, что вовремя не вышел из пула тестирования. Нужно было сделать это, сделать всё как полагается, по процедуре. Не хотелось бы оправдываться, но после первой операции вообще всё встало с ног на голову, всё пошло не так», — цитирует Захарова РИА Новости.

По его словам, перед операцией он ещё не думал об окончании карьеры, но потом осознал, что придётся завершать её. Он также заявил, что понимает логику общественности, которая считает, будто он прятался от тестирования.

«Я действительно не принимал запрещённых веществ. И мне даже обидно, если у кого-то это вызывает сомнения. Чтобы прятаться, нужно чего-то бояться. Мне бояться и прятаться нечего. Ко мне, кстати, когда в том же месяце после пропущенного допинг-теста пришли, взяли допинг-пробу, она была чистой... Но этот довод оказался на комиссии в FINA никому не нужен. У меня на руках были все документы о том, что и как, по какой причине всё это случилось, но в итоге результат и вердикт вы знаете», — добавил Захаров.

На Олимпиаде-2012 Захаров, помимо золота, заработал серебро Игр. Он также является чемпионом мира, 11-кратным чемпионом Европы и трёхкратным победителем Универсиад.

Ранее Захаров объявил о завершении карьеры.