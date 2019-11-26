Чемпион ОИ в прыжках в воду Захаров объявил о завершении карьеры

Олимпийский чемпион 2012 года в прыжках в воду Илья Захаров объявил о завершении профессиональной карьеры.

«Сегодня наступил день окончания моей спортивной карьеры. Я хотел бы поблагодарить всех вас за поддержку на протяжении всех этих лет, дорогие болельщики и все, кто следил за мной и сопереживал, спасибо вам», — написал Захаров в своём Instagram.

Он также подчеркнул, что никогда не употреблял допинг, а наложенная на него дисквалификация стала следствием пропуска допинг-тестов.

«Я закончил карьеру, поэтому и был пропуск допинг-тестов. Сейчас у меня начинается новый этап в жизни, и я готовлюсь к этому», — добавил 28-летний спортсмен.

На Олимпиаде-2012 Захаров, помимо золота, заработал серебро Игр. Он также является чемпионом мира, 11-кратным чемпионом Европы и трёхкратным победителем Универсиад.

Ранее стало известно, что Захаров отстранён на 18 месяцев.