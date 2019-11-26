Чемпион ОИ в прыжках в воду Захаров отстранён на 18 месяцев

Олимпийский чемпион 2012 года в прыжках в воду Илья Захаров отстранён на 18 месяцев за пропуск допинг-тестов.

Об этом сообщил президент Российской федерации прыжков в воду Алексей Власенко, ссылаясь на решение Антидопинговой панели Международной федерации плавания (FINA).

«Получили решение по Захарову от Антидопинговой панели FINA. Он отстранён на 18 месяцев, с 22 ноября этого года до мая 2021-го», — приводит РИА Новости слова Власенко.

Власенко добавил, что Захаров не будет оспаривать решение Антидопинговой панели Международной федерации плавания в Спортивном арбитражном суде, он завершает карьеру.

Ранее член комитета Госдумы России по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв выразил уверенность, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не будет применять максимальные санкции в отношении российского спорта.