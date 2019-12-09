Сорокин надеется, что решение WADA не повлияет на посещаемость матчей Евро-2020 в России

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Член совета Международной федерации футбола (ФИФА), генеральный директор оргкомитета российской части чемпионата Европы по футболу 2020 года Алексей Сорокин выразил надежду, что решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России не повлияет на посещаемость матчей Евро-2020 в Санкт-Петербурге.
Сорокин надеется, что решение WADA не повлияет на посещаемость матчей Евро-2020 в России
  • РИА Новости

«Я искренне надеюсь, что посещаемость не пострадает никоим образом. Людей, которые любят футбол, не могут остановить заявления пускай и уважаемой, но всё-таки нефутбольной организации. Они приедут, потому что хотят посетить матчи своей сборной, они копили на это деньги, ждут праздника и надеются увидеть своих любимых игроков. Футболисты упорно готовятся к этому турниру, который для некоторых может стать главным событием в карьере. Это будет настоящее торжество футбола», — сказал Сорокин в интервью RT.

Ранее Сорокин объяснил, почему проведению Евро-2020 и финала ЛЧ-2021 не грозили санкции.

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