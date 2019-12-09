Сорокин объяснил, почему проведению Евро-2020 и финала ЛЧ-2021 не грозили санкции

Член совета Международной федерации футбола (ФИФА), генеральный директор оргкомитета российской части чемпионата Европы по футболу 2020 года Алексей Сорокин назвал две причины, по которым Евро-2020 и финал Лиги чемпионов в 2021-м в Санкт-Петербурге с самого начала не находились под угрозой санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA).

«Можно только спекулировать на эту тему. Но есть две основные причины полагать, почему эти соревнования с самого начала не находились под угрозой. Во-первых, это континентальные турниры. Во-вторых, WADA само оговорилось, что состязания из России надо переносить, но только тогда, когда для этого есть юридические и организационные возможности. Очевидно, что касаемо Евро-2020 мы уже на финишной прямой и попытаться что-то изменить было бы непрактично. Хотя не это главная причина, а то, что у России всегда были хорошие отношения с ФИФА и УЕФА в плане борьбы с допингом», — сказал Сорокин в интервью RT.

Ранее Сорокин заявил, что ожидал, что решение WADA не коснётся организации Евро-2020.