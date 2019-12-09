Сорокин объяснил, почему проведению Евро-2020 и финала ЛЧ-2021 не грозили санкции

Короткая ссылка
Член совета Международной федерации футбола (ФИФА), генеральный директор оргкомитета российской части чемпионата Европы по футболу 2020 года Алексей Сорокин назвал две причины, по которым Евро-2020 и финал Лиги чемпионов в 2021-м в Санкт-Петербурге с самого начала не находились под угрозой санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA).
Сорокин объяснил, почему проведению Евро-2020 и финала ЛЧ-2021 не грозили санкции
  • РИА Новости

«Можно только спекулировать на эту тему. Но есть две основные причины полагать, почему эти соревнования с самого начала не находились под угрозой. Во-первых, это континентальные турниры. Во-вторых, WADA само оговорилось, что состязания из России надо переносить, но только тогда, когда для этого есть юридические и организационные возможности. Очевидно, что касаемо Евро-2020 мы уже на финишной прямой и попытаться что-то изменить было бы непрактично. Хотя не это главная причина, а то, что у России всегда были хорошие отношения с ФИФА и УЕФА в плане борьбы с допингом», — сказал Сорокин в интервью RT.

Ранее Сорокин заявил, что ожидал, что решение WADA не коснётся организации Евро-2020.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить