Сорокин: ожидали, что решение WADA не коснётся организации Евро-2020

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Член совета Международной федерации футбола (ФИФА), генеральный директор оргкомитета российской части чемпионата Европы по футболу 2020 года Алексей Сорокин заявил, что было ожидаемо, что санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) не коснутся организации Евро-2020.
Сорокин: ожидали, что решение WADA не коснётся организации Евро-2020
  • РИА Новости

«Мы ожидали, что решение WADA никак не затронет российских организаторов предстоящего Евро-2020. Это континентальный турнир, а не мировой или мультиспортивный. Мы уже слышали от официальных лиц WADA, что по этой причине происходящее сейчас нас не касается. Многие годы допинг не был проблемой для нашего футбола. Нас много проверяли перед соревнованиями мирового уровня, и у нас не было ни одного положительного допинг-теста. Для футбола это не такая важная тема», — сказал Сорокин в эксклюзивном интервью RT.

Ранее в УЕФА подтвердили, что на Евро-2020 запрет WADA не распространяется.

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