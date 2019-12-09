УЕФА: на Евро-2020 запрет WADA не распространяется

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) высказался по поводу решения исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить Россию от крупных международных соревнований на четыре года.

По словам представителей организации, на чемпионате Европы 2020 года санкции к сборной России по футболу применены не будут.

«УЕФА не комментирует этот вопрос, и мы напоминаем о сообщении WADA, где говорится, что на Евро-2020 запрет не распространяется», — заявили в УЕФА.

Ранее генеральный директор оргкомитета российской части чемпионата Европы по футболу — 2020 Алексей Сорокин подчеркнул, что сборная России выступит на турнире под своим флагом.