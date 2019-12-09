УЕФА: на Евро-2020 запрет WADA не распространяется
- Reuters
По словам представителей организации, на чемпионате Европы 2020 года санкции к сборной России по футболу применены не будут.
«УЕФА не комментирует этот вопрос, и мы напоминаем о сообщении WADA, где говорится, что на Евро-2020 запрет не распространяется», — заявили в УЕФА.
Ранее генеральный директор оргкомитета российской части чемпионата Европы по футболу — 2020 Алексей Сорокин подчеркнул, что сборная России выступит на турнире под своим флагом.