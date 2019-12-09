УЕФА: на Евро-2020 запрет WADA не распространяется

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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) высказался по поводу решения исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить Россию от крупных международных соревнований на четыре года.
УЕФА: на Евро-2020 запрет WADA не распространяется
  • Reuters

По словам представителей организации, на чемпионате Европы 2020 года санкции к сборной России по футболу применены не будут.

«УЕФА не комментирует этот вопрос, и мы напоминаем о сообщении WADA, где говорится, что на Евро-2020 запрет не распространяется», — заявили в УЕФА.

Ранее генеральный директор оргкомитета российской части чемпионата Европы по футболу — 2020 Алексей Сорокин подчеркнул, что сборная России выступит на турнире под своим флагом.

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