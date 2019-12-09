«Глупое и ангажированное решение»: спортивные функционеры раскритиковали вердикт WADA в отношении России

Решения Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России слишком предвзяты и политизированы. Об этом заявили несколько глав спортивных федераций страны, в том числе Умар Кремлёв и Василий Титов. Они подчеркнули, что WADA наказывает государство и не приводит объективных доказательств вины. В Госдуме санкции со стороны организации назвали трагедией для атлетов и подчеркнули, что будут до конца бороться за их права.

Надо бороться за чистых спортсменов

Решение WADA вызвало серьёзный резонанс в России и в отечественных спортивных федерациях. Большинство руководителей назвали вердикт Всемирного антидопингового агентства несправедливым и выразили надежду, что его ещё удастся опротестовать в Спортивном арбитражном суде (CAS). Не осталась в стороне и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова.

«Надо бороться за чистых спортсменов, которым предстоит выступать на Олимпиадах в Токио, Пекине, вообще на любых международных соревнованиях. Каждую неделю проходят какие-то турниры. Если полностью следовать выданным рекомендациям, тогда получится, что спортсмены вообще нигде и никак не смогут участвовать. Без соревнований Россия может обойтись, а без спортсменов — нет. Потому в первую очередь нужно защитить их право на спорт. Их могут его лишить вразрез со всеми хартиями — по правам человека, олимпийской», — сказала Журова в эфире телеканала «Россия 24».

По словам первого зампреда комитета Госдумы по международным делам, вердикт WADA носит явно политический характер.

«Если бы это было не так, наказали бы чиновников и кого-то ещё, но не спортсменов. Меня это решение задело лично как бывшую спортсменку. Меня обвинили в том, чего я не делала. И многих коллег тоже. Почему коллективная ответственность ложится на 15-летних девочек? На наших блестящих фигуристок, на синхронисток или представителей тех видов спорта, где вообще о допинг-скандалах никто не слышал? О чём они должны думать? Что нужно уехать в другую страну? Один журналист сказал, что будет рад увидеть спортсмена, который подаст в суд на свою страну, лишившую его возможности поехать на Олимпиаду. Но мы этого не сделаем, мы будем защищать наших спортсменов. Уверена, у нас это получится, и мы докажем, что присутствуют манипуляции со стороны WADA. Надеюсь, суд в Лозанне примет это к сведению», — добавила Журова.

В свою очередь, двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов, который также является депутатом Госдумы, напротив, отметил, что в вердикте WADA о политике «речи не идёт», и призвал наказать всех винновых.

«Я очень расстроен таким решением, надеялся на другой вердикт. Это может угробить наш спорт. А репутация тяжело восстанавливается, это многолетний процесс. Поможет ли России обращение в CAS? Обращаться в любом случае надо, но я не уверен, что у нас есть аргументы. Были предположения, что мнения в WADA могут разделиться, но оказалось, принято единогласное решение. Это говорит о том, что аргументы против нас были более чем убедительные», — заявил Фетисов в интервью RT.

При этом прославленный хоккеист подчеркнул, что возможный пропуск ближайших Олимпийских игр станет настоящей трагедией для спортсменов.

«У меня тёща — главный тренер по спортивной гимнастике. Она сейчас плачет. Она в спорте всю жизнь, ей обидно за девчонок и мальчишек, которые готовились к Играм. Похожая история была в 1984-м, когда СССР отказался ехать на Олимпиаду в Лос-Анджелесе, — это травма на всю оставшуюся жизнь. Сейчас похожая история, но из-за чиновников», — добавил Фетисов.

Также он рассказал, как спортсмены в данной ситуации могут защитить свои права и пойдут ли они на конфликт с федерациями.

«Нужно открывать документы: есть прописанная система дисквалификации, надо читать, какие права есть у спортсменов. Мы помним, как, ещё начиная с ОИ в Рио, они пытались обращаться коллективно и индивидуально, у кого-то получалось, у кого-то нет. Надеюсь, могут быть послабления для российских спортсменов», — заключил Фетисов.

«Санкции не коснутся чемпионата Европы по футболу-2020»

Решение WADA вызвало серьёзные обсуждения и применительно к футболу, ведь в 2020 году Санкт-Петербург должен принять три матча чемпионата Европы. Помимо этого встал вопрос, поедет ли теперь сборная России на первенство планеты в 2022 году. По словам почётного президента РФС Вячеслава Колоскова, санкции должны минимально затронуть спорт номер один.

«Они не коснутся Евро-2020, Санкт-Петербург примет четыре матча, здесь можно спать спокойно. Думаю, и ЧМ-2022 это не коснётся. Россия на сто процентов будет участвовать в отборочном турнире. Что касается остальных видов спорта, то надо дождаться решения CAS. Не сомневаюсь, туда наши власти обратятся, и суд скорректирует озвученное сегодня решение. Думаю, чистым спортсменам будет позволено участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе. Это то, что было в Корее, где сборная России по хоккею завоевала золото», — заявил функционер в беседе с RT.

Также Колосков прокомментировал сам ход судьбоносного для России заседания исполкома WADA и объяснил, почему решение было принято единогласно.

«Каждый должен открыто высказывать свою позицию. Но я бы не стал связывать данное решение с политикой. Другое дело, что мы так и не поняли, какие именно нарушения приписывают России. Причиной назвали несоответствие данных, но каких? Что теперь делать спортсменам? Выступать. Практика показала, что в их же интересах участвовать в соревнованиях, пусть и под нейтральным статусом», — добавил почётный президент РФС.

Со своей стороны, российские власти в данной ситуации должны поддерживать спортсменов, считает опытный функционер.

«Сначала нужно найти виноватых. Пусть они понесут наказание. Не пришло ли время выгнать всех замешанных и реформировать наш спорт полностью? Не думаю, что для этого имеются основания. Есть два-три вида спорта, в которых существуют проблемы с допингом: лёгкая и тяжёлая атлетика, например, плюс отдельные решения были приняты по биатлонистам. Но зачем мешать всех в кучу и уничтожать всё? При чём тут, например, пятиборье, синхронное плавание, художественная гимнастика? Надо просто работать с отдельными федерациями», — подчеркнул Колосков.

«Как будто в WADA знали заранее всё»

Куда более эмоционально о вердикте WADA высказался генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв. Но при этом он подчеркнул, что в сложившейся ситуации есть и вина отечественных функционеров.

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«Глупое решение, чудное. Чересчур ангажированное, как будто они заранее всё знали, чтобы через несколько лет его озвучить — перед Олимпиадой. В предыдущий раз это было сделано перед зимними Играми, а теперь — перед летними. Но это скорее посыл нам, спортивным функционерам и руководителям федераций, потому что это действительно говорит о том, что не ведётся работа на международной арене. Надо, чтобы во всех исполкомах и комитетах были наши люди. Российских представителей нет в WADA — и всё, WADA ездит по нам, как хочет. Нужно, чтобы мы входили в международные организации, чтобы там не принимали таких решений. Конечно, нужно подавать апелляцию в CAS, если CAS не поддержит, следует идти дальше, надо добиваться своего, поднимать шум, нельзя молчать», — заявил Кремлёв в интервью RT.

При этом глава ФБР подчеркнул, что WADA взяло на себя слишком много, накладывая санкции на целую страну.

«WADA может исключить федерацию или спортсмена, которые нарушили правила. Это видимо, какая-то зависть к стране, потому что Россия — великая держава и в спорте, и во всём. Просто не понимаю, кто сейчас будет проводить международные турниры», — сказал Кремлёв.

Он также поведал, поедут ли на международные турниры под нейтральным статусом российские боксёры.

«Ребята хотят, чтобы во время соревнований поднимали наш флаг и играл гимн. Какой смысл иначе ехать? Чтобы получить медальку? Они лучше пойдут в профессиональный бокс, где будет и гимн, и флаг, и больше денег заработают, и ещё на весь мир станут популярными. Будем разговаривать, но пока боксёры не планируют ехать на Олимпиаду», — подытожил Кремлёв.

В свою очередь бывший руководитель Всероссийской федерации лёгкой атлетики Валентин Балахничёв призвал спокойнее отнестись к итогам исполкома WADA и готовиться к обращению в CAS.

«Безусловно, это трагедия для атлетов, для спорта, но это было предсказуемо. Комиссия по соответствию сделала предложение, а исполком их, как правило, принимает. Была поднята огромная шумиха в прессе, во всём околоспортивном мире, в итоге решение приняли единогласно. В данной ситуации, на мой взгляд, обращение в CAS возможно, но результат можно заранее предсказать. Я сам был в CAS, знаю, как он работает, из кого состоит. Думаю, нам придётся смириться с четырёхлетним отстранением РУСАДА и двигаться дальше», — сказал функционер RT.

По мнению Балахничёва, в России в ближайшее время следует заняться подготовкой спортивного резерва с прицелом на окончание срока четырёхлетней дисквалификации.

«Решение WADA не повлияет на участие спортсменов в соревнованиях под нейтральным статусом. Мы потеряем престиж, но качество сохраним, мы-то будем считать этих спортсменов своими. Тем не менее, четыре года надо не спать, а переформатировать российский спорт и в первую очередь антидопинговую систему, а также заняться резервом, активно готовить новых атлетов, которые будут готовы через четыре года выступать на равных. Что касается футбола, то, думаю, опасность отстранения от ЧМ-2022 есть, но она не велика. Это совсем другой вид спорта», — добавил Балахничёв.

«Не надо никаких панических настроений»

Возмущены и расстроены решением WADA оказались и руководители отечественных федераций по зимним видам спорта, например, глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

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«Очень печальная новость. Я даже не знаю, что сказать. Отстаивать наши права точно уже должны не федерации. Во-первых, РУСАДА и их наблюдательный совет, а также наш национальный Олимпийский комитет. Однозначно нельзя опускать руки, нужно идти до конца. Нельзя так распоряжаться судьбами спортсменов, которые никакого отношения ко всему этому не имеют вообще», — цитирует Вяльбе «Р-Спорт».

А президент Федерации кёрлинга России Дмитрий Свищёв, напротив, призвал не посыпать голову пеплом и заявил, что в решении WADA нет ничего трагического.

«Да, неприятно. Конечно, к сожалению для нас, это несправедливое решение, мы все это понимаем. Но не надо никаких панических настроений. Нужно обязательно оспорить решение и адаптироваться к этой ситуации. Да, решение политизированное. Я лично разговаривал со многими иностранными функционерами, они говорят, что на них оказывается давление, это давление было неприкрытым. Нам не привыкать к тому, что нас санкционно заставляют выступать без флага. Но спортсменов мы от этого меньше любить не станем, всё равно будем за них переживать, радоваться их успехам», — приводит слова главы ФКР «Чемпионат».

При этом он подчеркнул, что лишение России права на проведение крупных турниров станет проблемой, в первую очередь, для международных спортивных федераций.

«Лучшие чемпионаты мира в современной истории проходят на территории России. WADA лишает спортсменов и болельщиков удовольствия. Мы законодатели спортивной моды, без нашего присутствия они ничего не смогут сделать», — заявил Свищёв.

В свою очередь, глава ФССР Наталия Гарт рассказала, могут ли из Сочи перенести чемпионат мира-2020 по санному спорту.

«Я надеюсь, отмены первенства планеты не будет, потому что до его начала осталось очень мало времени. И с организационной точки зрения турнир тяжело куда-то переносить, поскольку любой стране тяжело за два месяца взять и организовать соревнование, которое мы готовили около года. И, естественно, проведена очень большая работа и понесены серьёзные материальные затраты. Не знаю, кто сейчас решится отменить чемпионат мира», — отметила Гарт.

Руководитель отечественного санного спорта призналась, что в сложившейся ситуации ей больше всего жаль российских спортсменов, большинство из которых не имеют никакого отношения к допингу.

«Им очень тяжело объяснить, за что их исключают. Пока что нас не слышат. Я не знаю, кто входит в список этих 145 спортсменов. Считаю, все наши атлеты «чистые». Могу ответить за свою федерацию — у нас таких случаев ещё не было. Все подозрения, которые падали на нас год назад, мы легко отбили в суде. Не нужно опускать руки, надо продолжать тренироваться. Мы пока что участвуем в международных турнирах, а потом выработаем совместную позицию и будем думать, как дальше жить. Надежда на CAS есть. Очень надеюсь, что удастся обжаловать решение», — сказала Гарт в эфире телеканала «Россия 24».

Среди прочих турниров под большим вопросом теперь находится и проведение в Екатеринбурге Универсиады в 2023 году. Глава Международной федерации университетского спорта (FISU) Олег Матыцин признался, что пока не может предположить, как в дальнейшем будут развиваться события.

«Надеемся, что это ещё не окончательное решение, а окончательное будет озвучено уже в CAS. Но мы внимательно следим за ситуацией, с большим уважением относимся к этому вердикту, как только получим детальную информацию, будем вырабатывать нашу позицию и стратегию. На сегодняшний день ситуация очень сложная, тем не менее, мировое спортивное сообщество должно найти выход из этого кризиса и минимально затронуть интересы спортсменов. Права спортсменов не должны быть нарушены», — отметил Матыцин.

«Считаю эти решения необъективными и необъяснимыми»

Большая часть отечественных функционеров всё же не скрывала эмоций после обнародования жёстких санкций. Так, президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков назвал решение WADA «дискредитационным».

«Сдаваться ни в коем случае нельзя — надо бороться, добиваться справедливости, и прежде всего, нужно отстаивать интересы спортсменов. Для начала в CAS, потом, возможно, и в гражданских судах», — цитирует Горшкова ТАСС.

Согласился с ним и руководитель Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Василий Титов.

«Я считаю эти решения необъективными и необъяснимыми. Они слишком предвзяты и политизированы. WADA наказывает Россию как государство. Они вмешивались в историю с допингом, не приведя ни единого объективного доказательства. Были рассуждения спортсменов, журналистов, однако не тех, кто этим занимается. Как они собирали эту информацию? WADA — абсолютно непрозрачная организация. Для меня эти все механизмы непонятны. Наказывают страну и всех «чистых» спортсменов. Почему это должно быть справедливо?» — заявил функционер.

В свою очередь члена президиума Российской федерации горнолыжного спорта Светлану Гладышеву возмутило, что теперь «чистые» спортсмены должны доказывать свою невиновность, чтобы получить право выступать на соревнованиях.

«Это WADA должно доказывать, что они не «чистые», это же не леденец закинуть в рот, и он растворился, от допинга остается шлейф. Такое решение несправедливо: налицо прямое воздействие на честных спортсменов. Да, допустим, есть атлеты, попавшиеся на умышленном или неумышленном приёме допинга, но почему чистые атлеты должны страдать?», — приводит слова Гладышевой «Газета».

А президент Международной федерации спортивной стрельбы (ISSF) Владимир Лисин в сложившейся ситуации занял скорее сторону Свищёва и Балахничёва и отметил, что никакой трагедии не произошло.

«Российские спортсмены будут выступать везде, просто на Олимпиады и чемпионаты мира поедут под нейтральным статусом. Ситуация неприятная, но не настолько, чтобы делать из нее трагедию. Наверное, не очень приятно, что не будет российского символа, но победа от этого меньше не станет. Спортсменов, которые пострадали без вины, думаю, наоборот будут поддерживать ещё больше», — сказал Лисин.

Наконец, президент Федерации тяжёлой атлетики России Максим Агапитов подчеркнул, что страна совершила огромный скачок в плане борьбы с запрещёнными препаратами в спорте.

«У нас самая передовая, прогрессивная антидопинговая система. Опасений, что кто-то из наших спортсменов может попасться, нет. В этом плане мы можем поделиться опытом своей работы», — сказал Агапитов.