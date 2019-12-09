Гладышева оценила решение WADA

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Член президиума Федерации горнолыжного спорта России Светлана Гладышева оценила решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить Россию от участия в крупных международных соревнованиях.
Гладышева оценила решение WADA
  • РИА Новости

«Всё запутанно, и никто не разбирается: пошли по пути наименьшего сопротивления, по максимуму наказав страну», — цитирует Гладышеву «Газета.Ru».

По её словам, это несправедливо, налицо прямое воздействие на честных спортсменов.

«Да, допустим, есть спортсмены, попавшиеся на умышленном или неумышленном приёме допинга. Но почему чистые-то атлеты страдать должны?» — добавила она.

Со своей стороны, призёр Олимпийских игр — 2008 по прыжкам в высоту Ярослав Рыбаков в беседе с Inforeactor сказал, что в данной ситуации решение WADA кажется весьма суровым.

«В частности, вынуждены страдать невинные спортсмены, выступающие не в скоростно-силовых дисциплинах, в среде которых употребление допинга минимально или вообще нецелесообразно», — пояснил он.

Ранее депутат Госдумы и олимпийская чемпионка Светлана Журова выразила мнение, что санкции WADA в отношении российского спорта связаны с политикой.

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