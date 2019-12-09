Журова предположила, что решение WADA — попытка переманить российских фигуристок

Депутат Госдумы олимпийская чемпионка Светлана Журова выразила мнение, что санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российского спорта связаны с политикой.

«Надо бороться за чистых спортсменов, которым предстоит выступать на Олимпиадах в Токио, Пекине, вообще на любых международных соревнованиях. Каждую неделю есть какие-то турниры. Если полностью следовать выданным рекомендациям, тогда получится, что спортсмены вообще нигде и никак не могут участвовать. Без соревнований Россия может обойтись, а без спортсменов — нет. Потому в первую очередь нужно защитить их право на спорт. Их могут этого лишить вразрез всех хартий — по правам человека, олимпийской. Надо до конца бороться за спортсменов», — сказала Журова в эфире телеканала «Россия 24».

Также Первый зампред Комитета Государственной думы по международным делам выразила мнение, что решение WADA носит политический подтекст.

«Как можно говорить, что это не политика? Если бы это была не политика, то наказали бы чиновников и кого-то ещё, но не спортсменов. Если бы спортсменов не наказывали, то я бы сказала: хорошо, согласна, не политика. Меня это решение задело лично как спортсменку. Меня обвинили в том, чего я не делала. И многих коллег тоже. Почему коллективная ответственность ложится на 15-летних девочек? На наших блестящих фигуристок. На синхронисток или представителей тех видов спорта, где вообще о допинг-скандалах никто не слышал. Что они должны думать? Какая цель? Для чего? Чтобы показать им, что нужно уехать в другую страну? Один журналист сказал, что будет рад увидеть спортсмена, который подаст в суд на свою страну, лишившую его возможности поехать на Олимпиаду. Но мы этого не сделаем, мы будем защищать наших спортсменов. Уверена, что у нас это получится и мы докажем, что присутствуют манипуляции со стороны WADA. Надеюсь, суд в Лозанне примет это к сведению», — добавила Журова.

Ранее Тарасова заявила, что российские спортивные функционеры позорят Путина.