Тарасова заявила, что российские спортивные функционеры позорят Путина

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Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова раскритиковала российских спортивных чиновников после того, как Всемирное антидопинговое агентство (WADA) приняло решение отстранить Россию от участия в крупных международных турнирах.
Тарасова заявила, что российские спортивные функционеры позорят Путина
  • РИА Новости

«Я считаю, что руководители, которые были назначены до этого, позорят Путина! Он их на эти позиции назначил, они должны это понимать, а если не понимают, то сразу нужно отказаться, потому что они имеют дело с живыми людьми. С талантами, которую прославляют нашу страну! Мне очень тяжело, это моя жизнь», — сказала Тарасова Sport24.

Россия на четыре года потеряла право принимать чемпионаты мира и подавать заявки на их проведение, а спортсмены страны не смогут выступать на Олимпиадах, мировых и континентальных первенствах под национальным флагом.

Ранее сообщалось, что заседание совета РУСАДА по решению WADA состоится 19 декабря.

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