Тарасова заявила, что российские спортивные функционеры позорят Путина

Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова раскритиковала российских спортивных чиновников после того, как Всемирное антидопинговое агентство (WADA) приняло решение отстранить Россию от участия в крупных международных турнирах.

«Я считаю, что руководители, которые были назначены до этого, позорят Путина! Он их на эти позиции назначил, они должны это понимать, а если не понимают, то сразу нужно отказаться, потому что они имеют дело с живыми людьми. С талантами, которую прославляют нашу страну! Мне очень тяжело, это моя жизнь», — сказала Тарасова Sport24.

Россия на четыре года потеряла право принимать чемпионаты мира и подавать заявки на их проведение, а спортсмены страны не смогут выступать на Олимпиадах, мировых и континентальных первенствах под национальным флагом.

Ранее сообщалось, что заседание совета РУСАДА по решению WADA состоится 19 декабря.