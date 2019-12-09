Заседание совета РУСАДА по решению WADA состоится 19 декабря

Председатель наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Александр Ивлев сообщил, что заседание совета по вопросу дальнейшей позиции организации в отношении решения исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) состоится 19 декабря.

«19 декабря пройдёт заседание совета, мы заслушаем доклад РУСАДА и затем уже выработаем свою позицию», — цитирует РИА Новости Ивлева.

Он подчеркнул, что «РУСАДА и наблюдательный совет будут предпринимать все усилия, чтобы защищать интересы чистых спортсменов».

«Так что будем работать в этом направлении. Государство поддерживает эту тему, так что будем стараться делать всё, что можно», — добавил он.

Ранее исполком WADA принял решение отстранить Россию от участия в крупных международных соревнованиях за махинации с данными московской лаборатории.