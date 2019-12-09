Заседание совета РУСАДА по решению WADA состоится 19 декабря
- РИА Новости
«19 декабря пройдёт заседание совета, мы заслушаем доклад РУСАДА и затем уже выработаем свою позицию», — цитирует РИА Новости Ивлева.
Он подчеркнул, что «РУСАДА и наблюдательный совет будут предпринимать все усилия, чтобы защищать интересы чистых спортсменов».
«Так что будем работать в этом направлении. Государство поддерживает эту тему, так что будем стараться делать всё, что можно», — добавил он.
Ранее исполком WADA принял решение отстранить Россию от участия в крупных международных соревнованиях за махинации с данными московской лаборатории.