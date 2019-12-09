В Совфеде прокомментировали решение WADA по России

Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов заявил, что после решения исполкома WADA России следует разобраться с российскими чиновниками, которые отвечают за антидопинговую политику.

«Я не думаю, что в нашей стране в антидопинговой политике творится что-то более ужасное, чем в других странах, что есть основания для настолько жёстких решений WADA», — цитирует РИА Новости Климова.

Он отметил, что необходимо разобраться с теми, кто отвечает за антидопинговую политику в России — и, «получается, не очень хорошо отвечает, раз создаёт поводы для таких решений WADA».

Ранее исполком WADA принял решение отстранить Россию от участия в крупных международных соревнованиях за махинации с данными московской лаборатории.