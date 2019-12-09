В Федерации кёрлинга России прокомментировали решение WADA

Президент Федерации кёрлинга России Дмитрий Свищёв в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить Россию от участия в крупных международных соревнованиях.

«Мы, как говорится, флаги свои не отдаём. Наши спортсмены должны участвовать в любом случае, за ребят мы будем бороться», — заявил он.

По его словам, невозможно представить современный международный спорт без команды России.

Со своей стороны, чемпионка мира по паралимпийскому плаванию и член Паралимпийской сборной России Александра Агафонова в беседе с «Газетой.Ru» выразила мнение, что нужно оказывать содействие WADA.

«Нам ничего больше не остаётся, кроме того, как верить в допуск россиян под нейтральным флагом. Думаю, нужно оказывать содействие WADA — других вариантов я просто не вижу», — сказала она.

Агафонова считает, что лучше выступить хотя бы на таких условиях, чем не выступить вообще.

Ранее депутат Госдумы и олимпийская чемпионка Светлана Журова выразила мнение, что санкции WADA в отношении российского спорта связаны с политикой.