«Требуется постоянное взаимодействие»: министр спорта России Колобков подвёл итоги заседания WADA
Министр спорта России Павел Колобков провёл пресс-конференцию по итогам заседания Всемирного антидопингового агентства (WADA). Исполком организации принял рекомендацию комитета по соответствию лишить Россию на четыре года права участвовать в крупных спортивных международных соревнованиях. RT вёл прямую трансляцию.
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