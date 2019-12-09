«Требуется постоянное взаимодействие»: министр спорта России Колобков подвёл итоги заседания WADA

Министр спорта России Павел Колобков провёл пресс-конференцию по итогам заседания Всемирного антидопингового агентства (WADA). Исполком организации принял рекомендацию комитета по соответствию лишить Россию на четыре года права участвовать в крупных спортивных международных соревнованиях. RT вёл прямую трансляцию.