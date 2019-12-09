Сорокин: санкции WADA не коснутся отборочного турнира ЧМ-2022
- РИА Новости
«Могу только высказать своё личное мнение. Отборочный турнир на чемпионат мира организуется УЕФА, и это континентальные соревнования. Каждая конфедерация отвечает за свою квалификацию и решает, кто будет представлять её в Катаре. По логике WADA, это континентальный турнир, так что, насколько я могу судить, санкции не коснутся отбора на ЧМ-2022», — сказал Сорокин в интервью RT.
Ранее Сорокин выразил надежду, что решение WADA не повлияет на посещаемость матчей Евро-2020 в России.