Сорокин: санкции WADA не коснутся отборочного турнира ЧМ-2022

Член совета Международной федерации футбола (ФИФА), генеральный директор оргкомитета российской части чемпионата Евро — 2020 Алексей Сорокин ответил на вопрос о возможности сборной России поехать под своим флагом на чемпионат мира 2022 года в Катаре.

«Могу только высказать своё личное мнение. Отборочный турнир на чемпионат мира организуется УЕФА, и это континентальные соревнования. Каждая конфедерация отвечает за свою квалификацию и решает, кто будет представлять её в Катаре. По логике WADA, это континентальный турнир, так что, насколько я могу судить, санкции не коснутся отбора на ЧМ-2022», — сказал Сорокин в интервью RT.

Ранее Сорокин выразил надежду, что решение WADA не повлияет на посещаемость матчей Евро-2020 в России.