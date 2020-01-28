РПЛ согласилась провести перевыборы президента лиги

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Российская премьер-лига (РПЛ) по итогам внеочередного общего собрания клубов приняла замечания Российского футбольного союза (РФС) и согласилась провести перевыборы президента лиги.
РПЛ согласилась провести перевыборы президента лиги
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По словам генерального директора московского «Локомотива» Василия Кикнадзе, которые передаёт ТАСС, клубы рассмотрели замечания РФС и решили назначить срок выдвижения кандидатур до 4 февраля, а выборы планируется провести 17 марта.

Досрочное голосование состоялось 16 января на заседании общего собрания клубов РПЛ. Кандидатура Сергея Прядкина была одобрена единогласно. Предыдущий президентский срок главы РПЛ должен был истечь в апреле этого года. Впоследствии РФС признал неправомерным переизбрание Прядкина на пост главы РПЛ из-за несоблюдения основных принципов и требований, предъявляемых регламентирующими документами ФИФА и РФС. 

Ранее сообщалось, что суд оставил в силе наказание фаната «Спартака» за кричалки в адрес Дзюбы.

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