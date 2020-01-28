Суд оставил в силе наказание фаната «Спартака» за кричалки в адрес Дзюбы

Городской суд Санкт-Петербурга отказал болельщику московского футбольного клуба «Спартак» Валерию Бевзу в пересмотре решения Петроградского районного суда, запретившего ему посещение спортивных мероприятий на полтора года.

Как сообщает ТАСС, суд не удовлетворил апелляцию Бевза, тем самым оставив предыдущее решение в силе.

После матча 18-го тура Российский премьер-лиги (РПЛ) между «Зенитом» и «Спартаком», прошедшего в Санкт-Петербурге, болельщик был наказан запретом на посещение спортивных мероприятий на полтора года, а также оштрафован на 5000 рублей за кричалки в адрес форварда «Зенита» и сборной России Артёма Дзюбы.

Около сотни фанатов московского «Спартака» были задержаны перед и во время матча с «Зенитом». Это вызвало широкий общественный резонанс.

Ранее во «Фратрии» подвели итоги акции «Фанат не преступник».