Во «Фратрии» подвели итоги акции «Фанат не преступник»

Объединение фанатов московского «Спартака» «Фратрия» выступило с заявлением по итогам прошедшей акции болельщиков, покинувших трибуны во время матчей 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) в знак протеста против массовых задержаний в Санкт-Петербурге.

«В минувшие выходные на стадионах России прогремела акция фанатской солидарности, какой ещё никогда не было в истории отечественного футбола. В Москве, Санкт-Петербурге, Туле, Краснодаре и Сочи болельщики клубов РПЛ массово уходили с трибун, не остались досматривать игры, на которые они купили билеты и на которые ехали тысячи километров от дома. Не остались в стороне болельщики из Сербии, Польши, Болгарии, Греции и Дании, вывесив баннеры со словами поддержки», — говорится в заявлении «Фратрии».

Отмечается, что проведение акции связано с задержаниями в Санкт-Петербурге, прошедшими в начале декабря, однако истинные причины протеста кроются гораздо глубже. По мнению «Фратрии», проблема в том, что на фанатское движение в России оказывается чрезмерное давление со стороны как правоохранительных органов, так и общественных моралистов.

«Люди разных социальных групп, возрастов, полов и взглядов на жизнь из раза в раз лишаются своих прав и свобод, когда решают надеть шарфик цветов своего клуба и отправиться на стадион. Десятки тысяч людей в единой мирной акции протеста показали, что они не согласны с существующим положением дел и призывают менять методы, которые применяются сегодня в работе (но скорее в борьбе) с болельщиками», — подытожили в фанатском объединении.

Во время матчей 19-го тура РПЛ фанаты нескольких клубов провели акцию протеста против задержаний со стороны МВД, массово покинув трибуны во время матчей.

Ранее Эдгард Запашный высказался о своём конфликте с футбольными фанатами.