Запашный о конфликте с футбольными фанатами: каждый день иду в клетку с тиграми, мне бояться нельзя

Директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный высказался о своём конфликте с футбольными фанатами.

«Боюсь ли за свою безопасность? Нет, потому что в большинстве случаев фанаты — нормальные люди. Проходит третий день этой истории, и я вижу, что люди постепенно разбираются в ситуации. Простите, но у меня профессия такая, я каждый день иду в клетку с тиграми. Мне бояться нельзя», — цитирует Запашного «Чемпионат».

Напомним, что Запашный резко высказался в адрес футбольных фанатов после массового задержания болельщиков «Спартака» в Санкт-Петербурге.

После этого фанаты «Спартака» написали заявление в СК на Запашного.

Ранее Запашный заявил, что с фанатами надо разговаривать жёстко.