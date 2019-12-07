Запашный о своих словах про фанатов: с ними надо разговаривать жёстко

Директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный пояснил свои слова о необходимости жёстких мер против активных футбольных фанатов.

На текущей неделе широкий резонанс вызвали высказывания известного дрессировщика о том, как следует противодействовать таким лицам. По словам Запашного, он бы «ввёл на стадионы ОМОН, покрошил бы болельщиков, попереломал бы части тела». Теперь артист объяснил, что в первоисточнике разделил понятия «болельщик», «фанат» и «ультрас».

«Когда прозвучал вопрос: «Скажите, пожалуйста, что делать с теми людьми, которые беспределят на стадионах, с теми, кто начинает сталкиваться на стадионах и за ними, которые сжигают машины и стадионы», — я сказал, что надо признать, что все методы культурного формата не работают. Что все призывы от самих клубов к дружбе не работают. И, к сожалению, единственным способом остаётся введение ОМОНа, хотя, чего скрывать, он уже там. На всех матчах уже присутствуют силовики с очень большими возможностями», — приводит слова Запашного РБК.

Он также подчеркнул, что ультрас «выбрали футбол как поле битвы» и поэтому с ними «надо разговаривать только жёстко, другого языка они не понимают».

Ранее сообщалось, что Александр Медведев намерен обсудить с фанатами «Зенита» акцию по уходу с трибун во время матча с «Динамо».