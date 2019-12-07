Медведев намерен обсудить с фанатами «Зенита» акцию по уходу с трибун во время матча с «Динамо»
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«Команде, конечно, это неприятно, потому что она играет для болельщиков. Был лозунг «Фанат — не преступник» — это правильно. Фанаты провели такую акцию, чтобы привлечь внимание. Я собираюсь встретиться с ними и поговорить. Как только пришёл в клуб, я уже встречался с ними, думаю, будет откровенный разговор, в котором можно будет обсудить и эту тему», — приводит слова Медведева ТАСС.
Объединение фанатов «Спартака» «Фратрия» призвало болельщиков команд РПЛ покинуть трибуны на 30-й минуте матчей 19-го тура в связи с массовыми задержаниями поклонников красно-белых перед встречей 18-го тура РПЛ с «Зенитом».
Тогда были задержаны порядка ста болельщиков «Спартака». Один из лидеров фан-движения команды Валерий Бевз получил денежный штраф и запрет на посещение спортивных мероприятий сроком на полтора года.
Ранее сообщалось, что болельщики ЦСКА в знак протеста ушли с трибун в перерыве матча с «Краснодаром».