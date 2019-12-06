«Фратрия» призывает фанатов команд РПЛ покинуть трибуны на 30-й минуте матчей 19-го тура

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Объединение фанатов «Спартака» «Фратрия» обратилось с призывом к организованным болельщикам других клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) в связи с массовыми задержаниями поклонников красно-белых перед матчем 18-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:1).
«Фратрия» призывает фанатов команд РПЛ покинуть трибуны на 30-й минуте матчей 19-го тура
  • © РИА Новости

«1 декабря 2019 года мы, болельщики «Спартака», столкнулись с необоснованной агрессией от городских властей и органов правопорядка Санкт-Петербурга. Сотни спартаковских болельщиков без объяснения причин и разъяснений своих законных прав были задержаны и отправлены по камерам, а трое из них до сих пор не вернулись домой. Цепочка подобных событий не выглядит случайной и говорит о том, что в полиции по итогам любого матча может оказаться каждый из нас, невзирая на возраст и клубные цвета. В связи с этим мы призываем покинуть трибуны стадионов на 30-й минуте матчей 19-го тура РПЛ. Лишь вместе мы можем сдвинуть ситуацию с мёртвой точки. Поддерживать свою команду — не преступление! Некоторые фанаты могут подумать, что неправильно оставлять свою команду без поддержки, но если мы будем бездействовать, то рискуем оставить свой клуб без поддержки навсегда», — гласит текст заявления «Фратрии».

Перед и во время матча с «Зенитом» в Санкт-Петербурге были задержаны порядка ста болельщиков «Спартака». Один из лидеров фан-движения команды, Валерий Бевз, получил денежный штраф и запрет на посещение спортивных мероприятий сроком на 1,5 года.

Ранее в МВД прокомментировали задержания фанатов «Спартака».

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