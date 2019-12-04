В МВД прокомментировали задержания фанатов «Спартака»

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В Главном управлении МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области прокомментировали задержания фанатов «Спартака» после матча 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Зенитом» (0:1).
В МВД прокомментировали задержания фанатов «Спартака»
  • РИА Новости

«Данные действия позволили предотвратить грубые и массовые нарушения общественного правопорядка и провести матчи основных и дублирующих составов на достойном уровне с точки зрения безопасности. В результате профессиональных действий сотрудников полиции более 70 болельщиков были привлечены к административной ответственности. Часть из них помещена под административный арест. Несколько десятков фанатов получили штрафы на различные суммы», — цитирует представителя ГУ МВД РИА Новости.

До и во время поединка сотрудниками полиции были задержаны более ста болельщиков московского «Спартака».

Ранее фанатское объединение «Фратрия» назвало дискриминацией задержания болельщиков «Спартака».

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