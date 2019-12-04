Фанатское объединение «Фратрия» назвало дискриминацией задержания болельщиков «Спартака»

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Объединение фанатов «Спартака» «Фратрия» выступило с заявлением относительно массовых задержаний болельщиков «красно-белых» до и во время матча 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Зенитом» (1:0).
Фанатское объединение «Фратрия» назвало дискриминацией задержания болельщиков «Спартака»
  • РИА Новости

«За сутки до игры болельщики красно-белых уже начали испытывать «радушие» принимающей стороны. По надуманным обвинениям, без каких-либо доказательств болельщиков «Спартака» «дёргали» и развозили по отделениям. Многих из них хватали на выходе из гостиниц или кафе. На самом матче также было задержано несколько человек без оснований. Только в понедельник задержанных развозили по судам, где части из них выписывали штраф, часть отпускали просто так, а тех, кто категорически отказывался признать свою вину, и вовсе оставили на 15 суток. Мы считаем всё это провокацией против болельщиков, осознанной дискриминацией фанатского сообщества со стороны властей. С каких пор человек, решивший надеть шарф любимой команды на шею и поехать в другой город поболеть за своих, лишается своих конституционных прав и приравнивается к преступникам?» — гласит заявление на сайте «Фратрии».

Также фанаты «Спартака» напомнили о грядущем чемпионате Европы в Санкт-Петербурге и введении Fan ID.

«Эти вопросы актуальны в перспективе ввода так называемых Fan ID. Готовы ли граждане России вешать на себя ярлык «болельщика» и пойдут ли люди ещё раз на футбол после подобной наглядной демонстрации силы со стороны властей?» — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что «Спартак» обеспокоен ситуацией с задержаниями фанатов в Санкт-Петербурге.

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