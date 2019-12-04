«Спартак» обеспокоен ситуацией с задержаниями фанатов в Санкт-Петербурге

Московский футбольный клуб «Спартак» выступил с официальным заявлением относительно ситуации с задержаниями болельщиков, произошедшими перед матчем 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Зенитом».

«ФК «Спартак-Москва» обеспокоен многочисленными задержаниями в Санкт-Петербурге болельщиков клуба. В частности, клуб внимательно следил за ситуацией с задержанием заводящего фанатской трибуны красно-белых Валерия Бевза, которого дважды за последние три дня доставляли в отделения полиции Санкт-Петербурга», — говорится в заявлении.

В «Спартаке» отметили, что намерены за свои средства оказать квалифицированную юридическую помощь Бевзу, которому 4 декабря Петроградский районный суд Санкт-Петербурга назначил административное наказание в виде запрета на посещение матчей сроком на год и шесть месяцев.

«Будем добиваться пересмотра решения суда вплоть до полной отмены запрета», — добавили в клубе.

По данным СМИ в Санкт-Петербурге, накануне матча «Спартака» и «Зенита», который завершился победой петербургской команды со счётом 1:0, правоохранители задержали около сотни фанатов, на большинство из которых были составлены административные протоколы за мелкое хулиганство.

Ранее фанаты ЦСКА высказались о задержаниях болельщиков «Спартака» в Санкт-Петербурге.