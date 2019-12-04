Фанаты ЦСКА высказались о задержаниях болельщиков «Спартака» в Санкт-Петербурге

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Фанатское объединение ЦСКА «Люди в чёрном» выступило с заявлением о задержаниях болельщиков, произошедших перед матчем 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» — «Спартак».
Фанаты ЦСКА высказались о задержаниях болельщиков «Спартака» в Санкт-Петербурге
  • РИА Новости

«По ситуации последних дней двух мнений, несмотря на различие в клубных цветах, быть не может. Невероятно мерзко и низко, что руководство одного из клубов использует административный ресурс, чтобы задобрить своего игрока, имеющего отнюдь не самый безоблачный карьерный бэкграунд. Применяются архаичные принципы коллективной ответственности, десятки невиновных людей вместо того, чтобы вернуться к своим семьям, вынуждены томиться в камерах спецприёмников и зданиях суда», — говорится в заявлении фанатов в Instagram.

По данным СМИ, в Санкт-Петербурге накануне матча «Спартака» и «Зенита», который завершился победой петербургской команды со счётом 1:0, правоохранители задержали около сотни фанатов, на большинство из которых были составлены административные протоколы за мелкое хулиганство.

Ранее сообщалось, что в РФС воздержались от оценки ситуации с задержаниями болельщиков в Санкт-Петербурге.

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