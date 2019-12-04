В РФС воздержались от оценки ситуации с задержаниями болельщиков в Санкт-Петербурге
- РИА Новости
«Воздержимся от оценок произошедшего до тех пор, пока не будут представлены официальные разъяснения правоохранительных органов. Безопасность и соблюдение прав болельщиков — приоритеты нашей работы», — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы РФС.
По данным СМИ в Санкт-Петербурге, накануне матча «Спартака» и «Зенита», который завершился победой петербургской команды со счётом 1:0, правоохранители задержали около сотни фанатов, на большинство из которых были составлены административные протоколы за мелкое хулиганство.
Ранее сообщалось, что фанаты «Зенита» поддержали арестованных болельщиков «Спартака».