В РФС воздержались от оценки ситуации с задержаниями болельщиков в Санкт-Петербурге

Российский футбольный союз (РФС) следит за ситуацией с задержаниями болельщиков, произошедшими перед матчем 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» — «Спартак».

«Воздержимся от оценок произошедшего до тех пор, пока не будут представлены официальные разъяснения правоохранительных органов. Безопасность и соблюдение прав болельщиков — приоритеты нашей работы», — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы РФС.

По данным СМИ в Санкт-Петербурге, накануне матча «Спартака» и «Зенита», который завершился победой петербургской команды со счётом 1:0, правоохранители задержали около сотни фанатов, на большинство из которых были составлены административные протоколы за мелкое хулиганство.

Ранее сообщалось, что фанаты «Зенита» поддержали арестованных болельщиков «Спартака».