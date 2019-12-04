В РФС воздержались от оценки ситуации с задержаниями болельщиков в Санкт-Петербурге

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Российский футбольный союз (РФС) следит за ситуацией с задержаниями болельщиков, произошедшими перед матчем 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» — «Спартак».
В РФС воздержались от оценки ситуации с задержаниями болельщиков в Санкт-Петербурге
  • РИА Новости

«Воздержимся от оценок произошедшего до тех пор, пока не будут представлены официальные разъяснения правоохранительных органов. Безопасность и соблюдение прав болельщиков — приоритеты нашей работы», — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы РФС.

По данным СМИ в Санкт-Петербурге, накануне матча «Спартака» и «Зенита», который завершился победой петербургской команды со счётом 1:0, правоохранители задержали около сотни фанатов, на большинство из которых были составлены административные протоколы за мелкое хулиганство.

Ранее сообщалось, что фанаты «Зенита» поддержали арестованных болельщиков «Спартака».

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