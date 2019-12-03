Фанаты «Зенита» поддержали арестованных болельщиков «Спартака»

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Болельщики санкт-петербургского «Зенита» попросили представителей общественных организаций проверить условия содержания в спецприёмнике на Захарьевской улице фанатов московского «Спартака».
Фанаты «Зенита» поддержали арестованных болельщиков «Спартака»
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

Как сообщает «Фонтанка.Ру», болельщики бело-голубых обеспокоены тем, что некоторые полицейские могут оказаться фанатами «Зенита» и, следовательно, будут предвзято относиться к болельщикам московского клуба. Сами задержанные рассказали, что сотрудники полиции ведут себя корректно.

Напомним, что 1 декабря группа фанатов «Спартака» использовала нецензурную брань в общественном месте у отеля на Кирочной улице перед матчем 18-го тура РПЛ «Зенит» — «Спартак» (1:0). Из-за беспорядков полицейским пришлось задержать трёх московских болельщиков.

Ранее сообщалось, что депутат Лебедев прокомментировал задержания фанатов «Спартака» в Санкт-Петербурге.

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