Фанаты «Зенита» поддержали арестованных болельщиков «Спартака»

Болельщики санкт-петербургского «Зенита» попросили представителей общественных организаций проверить условия содержания в спецприёмнике на Захарьевской улице фанатов московского «Спартака».

Как сообщает «Фонтанка.Ру», болельщики бело-голубых обеспокоены тем, что некоторые полицейские могут оказаться фанатами «Зенита» и, следовательно, будут предвзято относиться к болельщикам московского клуба. Сами задержанные рассказали, что сотрудники полиции ведут себя корректно.

Напомним, что 1 декабря группа фанатов «Спартака» использовала нецензурную брань в общественном месте у отеля на Кирочной улице перед матчем 18-го тура РПЛ «Зенит» — «Спартак» (1:0). Из-за беспорядков полицейским пришлось задержать трёх московских болельщиков.

Ранее сообщалось, что депутат Лебедев прокомментировал задержания фанатов «Спартака» в Санкт-Петербурге.