Депутат Лебедев прокомментировал задержания фанатов «Спартака» в Санкт-Петербурге

Депутат Госдумы Игорь Лебедев высказался о задержаниях фанатов московского «Спартака» в Санкт-Петербурге из-за оскорблений в адрес форварда «Зенита» Артёма Дзюбы.

«Мы прекрасно понимаем, что вчерашняя реакция Дзюбы была эмоциональной, это был ответ на те оскорбления, которые сыпались в его адрес на последнем матче сборной и игре молодёжных составов «Зенита» и «Спартака». Под эмоциями человек не всегда контролирует свои слова», — цитирует депутата «Чемпионат».

При этом он отметил, что ситуация является достаточно сложной, так как некоторых болельщиков, по его мнению, задержали несправедливо. Он также подчеркнул, что, руководствуясь этой логикой, можно каждый матч задерживать всех людей, которые приходят на футбол.

«Возможно, это прозвучит странно, но в этом есть определённая изюминка поведения фанатов. Наказывать арестом за фразу «Дзюба кривоногий» — полный бред. Естественно, Дзюба на эту фразу ответил своими выражениями», — добавил Лебедев.

Ранее сообщалось, что суд арестовал на 15 суток трёх фанатов «Спартака» за использование нецензурной лексики.